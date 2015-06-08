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路透中文体育短讯 | 2015年 6月 8日 星期一 10:03 BJT

巴萨3-1胜尤文 再次荣膺“三冠王”

6月6日周六，2015赛季欧冠决赛中，巴萨球员拉基蒂奇、苏亚雷斯、内马尔建功，助巴萨3-1击败尤文图斯，荣膺本赛季欧冠冠军。这是继西甲和国王杯的胜利之后，巴萨在本赛季斩获的第三座奖杯，巴萨因此成为历史上首支两次达成“三冠王”记录的球队。同时这也是尤文图斯第六次在欧冠决赛中与冠军擦身而过。路透

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