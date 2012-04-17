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路透中文体育短讯 | 2012年 4月 17日 星期二 12:13 BJT

伊涅斯塔：切尔西必期待复仇

2009年伊涅斯塔补时一粒绝杀助巴塞罗那1-1战平切尔西，巴萨以客场进球优势淘汰切尔西，晋级欧冠决赛。今年欧冠半决赛再次狭路相逢，伊涅斯塔周一称，切尔西将竭力复仇。“两队再次相遇，我确信他们打败我们、冲入决赛的决心异常坚决。”路透

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