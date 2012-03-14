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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 14日 星期三 18:25 BJT

马赛补时进球 国米欧冠出局

马赛周二晋级欧冠八强，这也是该球队1993年欧冠夺冠以来首次闯入八强。在欧冠联赛八分之一决赛第二回合交锋中，国米比赛最後时刻丢球，被马赛替补球员布兰当伤停补时打进一球，国米尽管主场2-1胜马赛，但总比分被扳成2-2平，由於客场进球少而遭淘汰。路透

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