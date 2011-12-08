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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 8日 星期四 17:13 BJT

莫斯科中央陆军2-1胜国米後出线

周三别列祖斯基终场一粒进球助莫斯科中央陆军完成绝杀，令提前锁定小组第一的国米主场1-2失利，中央陆军意外以小组第二身份晋级欧冠32强。赛中敦比亚为中央陆军首开纪录，蓝黑军团的一粒进球由坎比亚索贡献。同为B组的特拉布宗以小组第三身份参加欧联杯。路透

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