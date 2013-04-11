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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 11日 星期四 15:38 BJT

拜仁横扫尤文杀入欧冠四强

势不可挡的拜仁慕尼黑周三客场2-0击败尤文图斯，以两回合总比分4-0淘汰老妇人晋级欧冠四强。曼朱季奇和皮萨罗下半时分别建功，令尤文图斯主场陷入沉寂，而提前六轮锁定德甲冠军的拜仁继续向单赛季三冠王发起冲击。尤文的出局也意味着连续第二年欧冠四强中没有一支来自意甲的球队。路透
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