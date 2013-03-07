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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 7日 星期四 10:56 BJT

欧冠--尤文总比分5-0淘汰凯尔特人

周三欧冠联赛八分之一决赛次回合尤文图斯主场2-0胜凯尔特人，以5-0的总比分轻松淘汰对手，时隔7年再次闯入欧冠四分之一决赛。尤文图斯最近的五场比赛取得连胜且一球未失。整场比赛凯尔特人虽然控球时间不短，但始终难以突破尤文防线。第24分钟马特里补射首开纪录，下半时夸利亚雷拉再入一球为斑马军团锁定胜局。路透
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