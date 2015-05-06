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路透中文体育短讯 | 2015年 5月 6日 星期三 14:17 BJT

欧冠半决赛首回合尤文图斯2-1胜皇马

特维斯周二在下半时主罚点球命中，助尤文图斯在欧冠半决赛首回合交锋中2-1击败卫冕冠军皇家马德里。特维斯贡献了堪称个人职业生涯最具闪光点的比赛之一，比赛进行到不到60分钟，特维斯在对方禁区内被皇马后卫卡瓦哈尔放倒，特维斯主罚点球一蹴而就。之前莫拉塔和C罗分别为两队建功。路透

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