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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 15日 星期三 17:22 BJT

桑切斯梅开二度 巴萨3-1胜勒沃库森

桑切斯周二在欧冠赛场首次梅开二度，率巴塞罗那在16强决赛首回合交锋中3-1胜勒沃库森，巴萨并保持在欧冠赛场13场不败，连续28场比赛进球，正努力实现四年内第三次捧起欧冠奖杯。世界足球先生梅西本场比赛亦表现出色，在比赛尾声时为巴萨贡献一球。路透

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