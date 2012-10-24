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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 24日 星期三 09:56 BJT

欧冠---穆勒点球命中 拜仁1-0小胜里尔

周二欧冠联赛F组第三轮比赛，拜仁慕尼黑客场1-0小胜法甲球队里尔。上半场第20分钟拜仁获得点球，穆勒主罚破门，客队将1-0优势维持至终场。目前该组球队巴迪(Bate Borisov)、拜仁、巴伦西亚均积6分，由於净胜球差别分别排在第一至三位。路透

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