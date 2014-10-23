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路透中文体育短讯 | 2014年 10月 23日 星期四 14:29 BJT

皇马首次击败利物浦

皇家马德里周三收获对阵利物浦的首次胜利，客场3-0完胜红军。C罗第23分钟为皇马首开纪录，本泽马随后梅开二度，使皇马在半场结束时就以3-0遥遥领先，最终将这一比分保持到终场。C罗赛后信誓旦旦的表示，皇马将成为欧冠联赛时代以来首支成功卫冕的球队。C罗此役打进了个人在欧冠的第70球，再进一球即可追平劳尔保持的欧冠个人进球纪录。路透
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