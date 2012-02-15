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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 15日 星期三 17:25 BJT

里昂欧冠1-0胜阿波尔

周二欧冠16强赛首回合一场交锋中，法甲里昂主场苦战塞浦路斯阿波尔，最终凭借拉卡泽特下半时的一粒进球，以1-0告捷。法国21岁以下青年队前锋拉卡泽特在比赛第58分钟送上了他个人首粒欧冠进球，为里昂拿下了一场当之无愧的胜利。双方第二回合定於3月7日在塞浦路斯开战。路透

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