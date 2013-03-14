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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 14日 星期四 13:40 BJT

欧冠--马拉加首进欧冠八强

周三欧冠16强战次回合马拉加主场2-0胜葡超劲旅波尔图，以2-1的总比分首次闯入欧冠八强。第一回合0-1落败的马拉加凭借上半场临近结束伊斯科的弧线球追平总比分，下半时开场不久波尔多中场斯蒂芬·迪福双黄变一红被罚出场，第78分钟圣克鲁斯为马拉加锁定胜利。除马拉加外其他7强分别是巴萨、皇马、拜仁、多特、尤文、PSG以及加拉塔萨雷，四分之一决赛抽签将于周五进行。路透
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