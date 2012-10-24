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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 24日 星期三 11:26 BJT

欧冠---曼联惊天逆转 3-2胜布拉加

欧冠赛H组的一场焦点赛周二在老特拉福德球场打响，曼联主场迎战葡萄牙俱乐部布拉加(Braga)，上半场仅20分钟客队便2-0领先，但随後红军连扳三球，埃尔南德斯梅开二度，埃文斯亦有一球入账，最终曼联3-2逆转取胜。本场过後曼联三战全胜积9分，排小组第一。路透

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