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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 8日 星期四 14:28 BJT

曼联逆转取胜 晋级欧冠16强

曼联周三逆转击败葡萄牙布拉加，提前晋级欧冠16强。在一球落後情况下，范佩西的破门、鲁尼(图)点球命中，赫尔南德斯吊射，帮助红魔在比赛最後10分钟连扳三球，锁定H组出线席位。F组一场比赛中，皮萨罗15分钟内收获帽子戏法，帮助拜仁慕尼黑6-1重创里尔，目前积九分在该组领跑。路透

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