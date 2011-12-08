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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 8日 星期四 17:15 BJT

曼城胜拜仁 但欧冠未通关

曼城欧冠联赛首秀在小组赛阶段便松松落幕，尽管周三主场2-0胜以二线阵容为主的拜仁慕尼黑，但仍不足以令球队晋级欧冠16强。上下半时席尔瓦与图雷各进一球，让曼城赢得了所需要的胜利，但同为A组的那不勒斯2-0胜比利亚雷亚尔，曼城只能以小组第三征战欧联杯。

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