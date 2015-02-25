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路透中文体育短讯 | 2015年 2月 25日 星期三 13:01 BJT

欧冠16强首回合巴萨2-1力压曼城

苏亚雷斯周二独中两元，率领巴塞罗那在欧冠16强对决首回合中2-1击败曼城，暂时取得优势。梅西在比赛尾声主罚点球但未能命中。此役几乎是上赛季欧冠16强对决在伊蒂哈德球场一战的翻版，乌拉圭前锋苏亚雷斯第16分钟为巴萨取得领先，在比赛进行到30分钟后又将比分扩大为2-0。曼城仅由阿圭罗扳回一球。路透
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