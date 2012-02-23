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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 23日 星期四 12:28 BJT

阿尤补时绝杀 马赛1-0胜国米

周三欧冠16强首回合一场争夺中，阿尤伤停补时第三分钟一粒头球破门，助马赛主场1-0胜国际米兰。马赛在各个赛场的不败纪录已经增至16场。国米在比赛第11分钟曾获得破门良机，弗兰凌空垫射，但被马赛门将托出底线。双方次回合3月13日将在国米主场进行。路透

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