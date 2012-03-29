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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 29日 星期四 11:48 BJT

拜仁2-0胜马赛 罗本立功

德甲巨人拜仁慕尼黑周三在欧冠四分之一决赛首回合中2-0完胜法甲豪门马赛，朝半决赛迈出一大步，戈麦斯与罗本分别进球，上半时行将结束时，罗本送妙传，戈麦斯成功破门，第69分钟罗本为拜仁再添一球，拜仁2-0优势保持至比赛结束。路透

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