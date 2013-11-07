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路透中文体育短讯 | 2013年 11月 7日 星期四 12:01 BJT

巴萨与马竞携手晋级欧冠16强

巴塞罗那和马德里竞技周三分别主场告捷，晋级欧冠16强。巴萨主场3-1击败七届欧洲冠军AC米兰，其中梅西主罚点球命中，并打进球队第三球。西甲另一支队伍马竞则4-0大胜维也纳队，在小组赛前四轮保持全胜而提前两轮出线。阿森纳在另一场比赛中1-0击败多特蒙德，为上月主场失利报了一箭之仇。路透

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