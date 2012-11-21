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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 21日 星期三 14:20 BJT

梅西欧冠进球数达56个 并列历史榜第二

梅西周二贡献两球，帮助巴塞罗那3-0轻取莫斯科斯巴达，提前一轮锁定欧冠小组出线权。梅西在欧冠中的进球已达56个，与荷兰球员范尼并列欧冠射手榜次席，西班牙人劳尔以71球排名欧冠历史射手榜冠军。梅西在2012年度的进球数达到80个，逼近盖德穆勒1975年创造的一年打进85球纪录。路透

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