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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 6日 星期四 08:48 BJT

欧冠---巴萨0-0平本菲卡 梅西受伤被抬下场

周三欧冠小组赛G组最後一轮比赛，巴塞罗那主场0-0与本菲卡战平，前者以小组第一名身份出线，而本菲卡则获欧联杯入场券。在比赛中，梅西在与对方守门员争抢撞击中受伤倒地後被担架抬下场，表情痛苦。赛後巴萨在其Twitter上称梅西膝盖瘀伤，将接受进一步检查以确定伤势。路透

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