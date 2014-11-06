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路透中文体育短讯 | 2014年 11月 6日 星期四 13:45 BJT

梅西追平欧冠个人进球纪录 巴萨2-0胜阿贾克斯

梅西周三第76分钟收获个人单场第二个进球，率巴塞罗那在欧冠F组中2-0击败阿贾克斯。四次荣膺世界足球先生荣誉的梅西追平前皇马及沙尔克04前锋劳尔保持的71球欧冠个人进球纪录。巴萨主帅恩里克表示：“梅西是史上最优秀的球员吗？毫无疑问他是。”路透
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