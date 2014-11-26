梅西上演帽子戏法 刷新欧冠进球纪录

巴塞罗那周二在欧冠F组客场4-0大胜尼科西亚希腊人队，其中阿根廷前锋梅西贡献帽子戏法，并刷新欧冠个人进球纪录。梅西第27分钟将比分改写为2-0，并打破之前他与昔日皇马球星劳尔共同保持的71球纪录，梅西下半时又再进两球，完成职业生涯第31次帽子戏法，也是他在欧冠中的第五次帽子戏法。路透