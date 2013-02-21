版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 2月 21日 星期四 12:04 BJT

欧冠--巴萨0-2爆冷负AC米兰

周三欧冠联赛16强战一场焦点战打响，巴塞罗那客场0-2输给AC米兰，晋级之路蒙阴。第57分博阿滕为米兰打入有争议进球，因球落到其脚下之前疑似打中萨帕塔手臂，然而第二球则成功为红黑军团的这场胜利正名，第80分钟沙拉维助攻蒙塔里破门。双方的第二场较量将在3月12日回到巴萨主场。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐