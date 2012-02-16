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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 16日 星期四 16:50 BJT

罗比尼奥两球 米兰4-0大胜阿森纳

伊布拉希莫维奇周三在欧冠赛场有亮眼表现，率AC米兰主场4-0大胜阿森纳。伊布两次助攻助罗比尼奥梅开二度，他还在比赛末尾主罚点球命中，AC米兰另外一球来自於博阿滕开赛第15分钟首开纪录。阿森纳的防线在伊布、罗比尼奥与博阿滕的冲击下凌乱不堪。路透

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