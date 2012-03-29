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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 29日 星期四 11:49 BJT

米兰主场0-0平巴萨

周三在欧冠四分之一决赛首回合一役中，卫冕冠军巴塞罗那对阵意甲劲旅AC米兰，结果梅西、伊布拉希莫维奇均未进球，双方互交白卷，比赛0-0闷平。虽然米兰做到了之前九个球队都未能做到的事情，成功拖住梅西，使其一球未进，但终究0-0握手言和。双方下周二移师诺坎普球场再战。路透

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