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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 19日 星期三 13:42 BJT

AC米兰0-0闷平弱旅安德莱赫特

欧冠七度捧杯的AC米兰周二迎来2012-13赛季小组赛C组的首轮比赛，主场对阵安德莱赫特，双方上次交手为六年前。直至终场两支球队均无建树最终0-0握手言和。自新赛季开赛以来AC米兰连续三场主场比赛一球未进，引圣西罗球迷不满，阿莱格里帅位亦岌岌可危。

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