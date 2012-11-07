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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 7日 星期三 10:02 BJT

欧冠---帕托建功 AC米兰1-1马拉加

周二欧冠小组赛展开第四轮的争夺，AC米兰主场迎战小组头名马拉加，开场仅5分钟埃利塞乌为客队首开纪录，第73分钟红黑军团凭借帕托的进球将比分追平，最终双方1-1战平。此战之後马拉加积10分提前出线，AC米兰积5分为小组第二。另外一支确定闯进16强的球队为A组榜首波尔图。路透

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