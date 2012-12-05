版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 12月 5日 星期三 14:35 BJT

欧冠---AC米兰主场0-1泽尼特

欧冠小组赛C组周二展开最後一轮争夺，AC米兰0-1主场负于泽尼特，客队队长丹尼在上半场第33分钟打入全场唯一进球。这样泽尼特将入围欧联杯比赛，而红黑军团以小组第二身份出线，该组头名马拉加2-2战平安德莱赫特，已提前两轮出线。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐