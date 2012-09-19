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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 19日 星期三 13:45 BJT

阿森纳2分钟两球逆转蒙彼利埃

在周二欧冠小组赛B组的比赛中，阿森纳客场挑战法甲冠军蒙彼利埃。开场第9分钟贝尔汉达罚进点球，随後第16分钟波多尔斯基将比分扳平，仅两分钟後热尔维尼奥再下一城将比分反超，最终阿森纳成功逆转以2-1战胜主队。同在B组的德甲劲旅沙尔克亦以2-1客场战胜奥林匹亚科斯。

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