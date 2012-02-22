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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 22日 星期三 08:31 BJT

那不勒斯3-1胜切尔西

拉维齐周二在欧冠16强决赛首回合一役中梅开二度，第38与65分钟分别进球，助那不勒斯後来居上，主场3-1胜切尔西。卡瓦尼在拉维齐两球中贡献助攻，且在上半时补时阶段直接为那不勒斯攻入一球。马塔第27分钟为切尔西首开纪录。路透

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