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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 7日 星期三 17:22 BJT

奥林匹亚科斯出线希望落空

奥林匹亚科斯一日内冰火两重天，从最初的狂喜顷刻间转为了完全的绝望，因其先是欧冠联赛F组一役中，主场3-1战胜阿森纳，闯入16强咫尺在望，但随後同组另一场比赛中多特蒙德主场被马赛2-3逆转，马赛小组第二出线，从而浇灭了奥林匹亚科斯出线希望。路透

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