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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 7日 星期三 17:21 BJT

AC米兰2-2平普尔岑

周二欧冠小组赛H组最後一役中，赛末两粒进球让联赛新面孔普尔岑主场2-2平AC米兰。帕托第47分钟为已提前出线的米兰首开纪录，一分钟後罗比尼奥亦攻入一球，米兰一度2-0领先，但第89分钟拜斯特隆为普尔岑扳回一球，伤停补时第3分钟杜里斯又扳回一球，双方最终2-2平。路透

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