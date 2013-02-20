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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 20日 星期三 13:45 BJT

欧冠--波尔图主场1-0马拉加

周二欧冠联赛16强战首回合交锋中，波尔图主场1-0小胜马拉加，全场比赛波尔图共有18次打门，而葡萄牙国脚穆蒂尼奥(Joao Moutinho)在第56分钟打入全场唯一进球。尽管回放显示存在越位争议，但这粒进球最终还是判给了波尔图。路透

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