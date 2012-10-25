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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 25日 星期四 14:05 BJT

欧冠---巴黎圣日耳曼告捷 AC米兰再尝败绩

欧冠小组赛第三轮周三全面打响，在A组比赛中，巴黎圣日耳曼2-0击败克罗地亚球队萨格勒布迪纳摩(Dinamo Zagreb)，伊布、梅内斯分别为圣日耳曼建功。三战之後圣日耳曼以3分落後于小组第一波尔图；在C组的比赛中，AC米兰延续开赛以来糟糕表现，0-1不敌西甲马拉加。路透

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