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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 3日 星期三 14:43 BJT

圣日耳曼2-2逼平巴萨

马图伊迪周二在最后时刻破门，助巴黎圣日耳曼在欧冠八强战首回合主场2-2逼平巴塞罗那。2009年和2011年欧冠冠军巴萨在上半时结束前七分钟由梅西首开纪录，但梅西稍后受伤被换下。瑞典前锋伊布第79分钟为圣日耳曼扳平比分，第89分钟哈维主罚点球为巴萨再度取得领先。路透
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