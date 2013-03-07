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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 7日 星期四 11:16 BJT

欧冠--圣日耳曼晋级 小贝坐板凳

周三欧冠16强战次回合巴黎圣日耳曼(PSG)主场1-1平巴伦西亚，以3-2的总比分晋级八强。贝克汉姆未上场，头号球星伊布遭禁赛，伤停两个月之久的席尔瓦复出。第55分钟若纳斯禁区外破门为客队首开纪录，第66分钟加梅罗助攻拉维奇追平比分。PSG上一次打入欧冠八强还是在1995年。路透
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