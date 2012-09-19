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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 19日 星期三 13:38 BJT

PSG胜基辅迪纳摩

2012-13欧冠小组赛A组比赛首轮比赛在巴黎王子公园球场打响，巴黎圣日耳曼主场4-1击败基辅迪纳摩。伊布、席尔瓦、阿莱士和帕斯拖雷先後为主队建功，维罗索为基辅打入挽回颜面的一球。巴黎圣日耳曼自去年被卡塔尔财团接管後已花费超过2亿欧元用於引进球员。

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