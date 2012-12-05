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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 5日 星期三 14:43 BJT

欧冠---巴黎圣日耳曼2-1波尔图

在周二欧冠小组赛A组最後一轮的比赛中，巴黎圣日耳曼主场迎战葡萄牙劲旅波尔图，二者均已提前晋级。席尔瓦第29分钟首开纪录，4分钟後马丁内斯为客队扳平比分，下半场拉维奇破门，帮助主队2-1取胜，圣日耳曼六场比赛共积15分以小组头名身份进入淘汰赛。路透

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