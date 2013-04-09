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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 9日 星期二 14:38 BJT

PSG公布战巴萨名单 席尔瓦、阿列克斯在列

巴黎圣日耳曼(PSG)公布与巴萨周三的欧冠四分之一决赛上场候选队员名单，虽然受伤病困扰，席尔瓦、阿列克斯、莫塔均榜上有名。其中莫塔由于腹股沟受伤，自1月末至今仅在一场比赛中上场。席尔瓦虽在名单中，但由于膝盖受伤能否上场仍存疑。巴萨方面梅西能否伤愈复出目前无法确定。路透

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