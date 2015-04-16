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路透中文体育短讯 | 2015年 4月 16日 星期四 13:40 BJT

巴萨3-1终结圣日耳曼主场不败纪录

内马尔周三贡献一球，苏亚雷斯梅开二度，帮助巴塞罗那客场3-1击败巴黎圣日耳曼（PSG），结束后者在欧洲赛场33场主场不败纪录，逼近欧冠半决赛。PSG阵中大将伊布拉希莫维奇因在16强战与切尔西的第二回合中得到红牌而被禁赛一场，此役缺阵。路透

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