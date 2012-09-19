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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 19日 星期三 13:43 BJT

C罗绝杀 皇马3-2胜曼城

周二欧冠赛首轮一场焦点战在伯纳乌球场打响，曾九度问鼎欧冠赛的皇马对阵英超冠军曼城。双方上半场战平，下半场第68分钟哲科首开纪录，第76分钟马塞洛将比分扳平，科拉罗夫第85分钟再度帮曼城领先，两分钟後本泽马再度扳平，第90分钟C罗上演绝杀，最终两度落後的皇马3-2取胜。

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