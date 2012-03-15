版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 3月 15日 星期四 17:58 BJT

C罗两球 皇马晋级欧冠八强

皇马周三主场4-1击败莫斯科中央陆军，总比分5-2晋级欧冠四分之一决赛，此前一役双方1-1战平。皇马前锋C罗梅开二度，伊瓜因与替补本泽马亦各进一球。伊瓜因第26分钟进球，助皇马拔得头筹，下半时开场10分钟C罗远射入网，本泽马第70分钟锦上添花，C罗伤补为皇马攻入第四球。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐