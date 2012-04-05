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路透中文体育短讯 | 2012年 4月 5日 星期四 17:38 BJT

皇马横扫阿波尔 欧冠半决赛迎战拜仁

皇家马德里周三在欧冠八强战第二回合5-2再胜塞浦路斯阿波尔，两回合总比分8-2轻松过关，晋级欧冠半决赛，届时将迎战德甲劲旅拜仁慕尼黑。C罗当天梅开二度，本赛季在各项赛事的进球数升至49粒，另外卡卡、卡列洪与迪马里亚各进一球。路透

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