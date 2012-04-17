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路透中文体育短讯 | 2012年 4月 17日 星期二 12:15 BJT

穆帅：皇马一向配合裁判

皇家马德里主帅穆里尼奥周一表示，皇马向来希望与裁判合作，尽量让他们的工作轻松一些。皇马常常因骚扰、批评比赛裁判遭批评。穆帅在记者会上面对提问给出了一向简洁的回答：“皇马与所有裁判关系都很好。我们希望裁判把工作做好，皇马球员也会一如既往地配合裁判冷静执裁。”路透

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