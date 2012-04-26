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路透中文体育短讯 | 2012年 4月 26日 星期四 14:39 BJT

拜仁点球决战淘汰皇马 杀入欧冠决赛

拜仁慕尼黑经过点球大战淘汰皇家马德里，晋级欧冠决赛，下月将与切尔西上演巅峰对决。拜仁门将诺伊尔先後扑出了C罗和卡卡的点球，施魏因施泰格则命中制胜一击，为拜仁锁定胜利。欧冠决赛5月19日将在拜仁主场安联球场进行。路透

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