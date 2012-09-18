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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 18日 星期二 11:43 BJT

穆帅称对皇马糟糕表现负责

曾九次捧起欧冠联赛冠军奖杯的皇马将於周二主场迎战英超冠军曼城，皇马主帅穆里尼奥在比赛前夕停止了球队队员的批评，而是改称自己将对皇马在本赛季初糟糕的表现负责。穆帅表示，他未能打造一支投入的球队，也未能调整好球员的状态，他将努力使球队找回上赛季的状态。

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