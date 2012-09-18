穆帅称对皇马糟糕表现负责

曾九次捧起欧冠联赛冠军奖杯的皇马将於周二主场迎战英超冠军曼城，皇马主帅穆里尼奥在比赛前夕停止了球队队员的批评，而是改称自己将对皇马在本赛季初糟糕的表现负责。穆帅表示，他未能打造一支投入的球队，也未能调整好球员的状态，他将努力使球队找回上赛季的状态。