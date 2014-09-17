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路透中文体育短讯 | 2014年 9月 17日 星期三 11:30 BJT

皇马5-1大胜巴塞尔 踏上欧冠卫冕征程

欧冠卫冕冠军皇家马德里周二在B组首轮赛事中5-1大胜瑞士巴塞尔，其中贝尔贡献了最为精彩的一记进球，10届欧冠得主一扫本赛季开局以来的颓势。贝尔高速插上接到莫德里奇的传球，将球挑过对方门将瓦茨利克，然后冲到门前打空门得手。皇马接下来的对手分别是保加利亚卢多戈雷茨和利物浦。路透
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