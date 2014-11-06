皇马1-0胜利物浦提前出线

本泽马周二建功助皇家马德里1-0小胜利物浦，卫冕冠军在小组赛还余下两轮情况下已经提前锁定B组出线席位。本泽马第27分钟接马塞洛的传球将球轰入球门，皇马在本赛季欧冠前四战保持了全胜。这也是皇马在各个赛场的12连胜。此役让人意外的一点是C罗未能破门得分，他距离劳尔保持的欧冠进球纪录仅差一球。路透