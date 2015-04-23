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路透中文体育短讯 | 2015年 4月 23日 星期四 15:18 BJT

皇马惊险淘汰马竞 杀入欧冠四强

埃尔南德斯周三在最后时刻建功，帮助皇马主场1-0险胜10人应战的马德里竞技，两回合总比分1-0淘汰对手晋级欧冠四强，继续向11座欧洲冠军奖杯发起冲击。两队直到此役第88分钟才见出分晓，哈梅尔·罗德里格斯传给C罗，后者无私地将球分给埃尔南德斯，后者一蹴而就。路透

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